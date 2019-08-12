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Военные пилоты отметили профессиональный праздник на конкурсе «Авиадартс»

Егор Левин
Карина Харитонова
20:28 12.08.2019
43 летных экипажа соревновались в пилотажном мастерстве в рамках АрМИ - 2019.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил. Дата празднования выбрана в честь событий 1912 года, когда издали приказ, в соответствии с которым вводился в действие Штат воздухоплавательной части Генерального штаба. Этот день и принято считать началом создания военной авиации в России.

В этот день сегодня на аэродроме Дягилево под Рязанью 43 летных экипажа соревновались в пилотажном мастерстве на конкурсе «Авиадартс» в рамках Международных армейских игр - 2019. Истребители, бомбардировщики, штурмовики, самолеты военно-транспортной авиации и вертолеты – даже в свой профессиональный праздник они на ответственном задании. Однако сами летчики признаются, что любят отмечать его, находясь за штурвалом.

Боевое применение вооружений пилоты отрабатывают на полигоне Дубровичи. Каждый летчик путем жеребьевки получает персональную мишень и приступают к ее уничтожению. Истребители-бомбардировщики по условиям не только пускают ракеты, но и ведут бомбометание, и точно бьют по мишеням любых типов. Всего сформировано 60 уникальных целей.

Летчики воспринимают самолеты как боевых товарищей, которые способны спасти в нужную минуту. При этом, они отмечают, что данные чувства невозможно передать словами.

Сегодня третий, финальный этап конкурса «Авиадартс». За попадание точно в цель судьи дают максимальное количество баллов, а для зачета нужно попасть в заданный квадрат площадью 50 квадратных метров. Итоги будут подводить несколько дней – снимать данные фиксации с камер и полигона. Окончательные результаты конкурсанты узнают ближе к закрытию.

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