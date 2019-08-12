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Огненный курорт: как борются с масштабными пожарами на испанских Канарах

Егор Левин
19:59 12.08.2019
Некоторые дороги перекрыты, пожары тушат на земле и с воздуха. Огнем охвачены сотни гектаров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Из-за пожаров на испанских Канарах эвакуировано более тысячи человек. От огня пострадал один из наиболее любимых туристами островов - Гран-Канария. С огнем борются сотни человек и десятки единиц техники.

Полиция уже задержала мужчину, который мог спровоцировать возгорание, нарушив технику безопасности при сварочных работах. Юлия Острикова, которая работает гидом на острове, рассказала «Звезде», что из-за него пожар, начавшийся в одном из местных муниципалитетов, мог распространиться на четыре, но этого, к счастью, не произошло.

«Обычный человек, у которого дом в Артенаре. Слава богу, пожар не распространился на четвертый муниципалитет. Он находится вниз по ущелью, и если бы туда распространился пожар, это был бы апокалипсис, там очень сухая часть», - рассказала девушка.

Работу спасателей осложняет 40-градусная жара, а также сильный ветер и отсутствие дождей. Но жилые кварталы в безопасности. Правительство призывает местных жителей быть бдительными и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Ранее стало известно, что экстренную эвакуацию проводят и в окрестностях Афин - лесной пожар разгорелся всего в десяти километрах от столицы Греции. К месту происшествия направили более 100 пожарных машин, из-за ветра и засухи в регионе объявлен высший, красный уровень пожарной опасности.

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