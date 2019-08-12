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«Грохот страшенный»: свидетель о хлопке газа в жилом доме в Москве

Егор Левин
19:25 12.08.2019
По словам жительницы дома, в котором случилось ЧП, все произошло очень быстро, но настолько же быстро опасность миновала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница дома на Нагорной улице в Москве, в котором произошел хлопок газа, рассказала «Звезде», как все произошло. По словам Валентины Кирий, все произошло быстро, но настолько же быстро опасность миновала.

«Грохот страшенный! Мы в окно – там идет дым.», - рассказала женщина.

Кирий упомянула, что ее муж, перед происшествием выходивший из дома, стал свидетелем разговора двух электриков, находящихся в подъезде, в котором они обсуждали работоспособность домовых систем и присутствие в них искры.

Отвечая на вопрос об эвакуации, жительница рассказала, что люди не стали дожидаться никаких сигналов, а покинули здание самостоятельно.

«Все выбежали. На втором этаже никого не было. Пострадавших тоже нет. Был пожар, но его быстро потушили. Задело две квартиры», - рассказала женщина.

По ее словам, из-за хлопка газа в стене соседней квартиры даже образовалось отверстие.

«У нее (соседки пострадавшей квартиры – прим. ред.) вообще там дырка в стене. Хорошо, она была на улице», - сказала Кирий.

Также она заявила, что в результате происшествия никто не пострадал, а возникшее возгорание удалось потушить даже до приезда экстренных служб.

Напомним, хлопок газа раздался на втором этаже жилой пятиэтажки на улице Нагорной в Москве. Причины произошедшего уточняются.

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