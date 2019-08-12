Триумф России и победа Венесуэлы над собой: лучшие моменты эстафеты «Танкового биатлона»

Заместитель начальника научно исследовательского отдела Академии Сухопутных войск Денис Мазанов подвел итоги сегодняшнего заезда первого дивизиона в полуфинальной эстафете конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон».

«Заезд был динамичный, волнительный. Особенность была в том, что первый экипаж немножко сплоховал с поражением пушечных целей. Два остальных экипажа реабилитировали положение, вырвали победу нашей сборной», - отметил в комментарии «Звезде» Мазанов.

Кроме того военный эксперт выделил еще одну команду, чье выступление в конкурсе вызвало приятное удивление. Речь идет о сборной Венесуэлы. По мнению Мазанова, команде удалось превзойти себя, продемонстрировав восхитительную стрельбу.

«По сравнению с другими заездами, которые мы наблюдали, команда Венесуэлы превзошла в данном заезде себя, показала восхитительную стрельбу. Механик-водитель полностью выложился на трассе, не сбивая никаких препятствий», - подчеркнул эксперт.

В полуфинальной эстафете первого дивизиона российские танкисты заняли первое место, преодолев трассу за 1 час 36 минут 31 секунду. Вторыми в заезде стали представители Белоруссии (1 час 46 минут 31 секунда), третьими пришли военнослужащие из Монголии (1 час 59 минут 12 секунд). Последней к финишу пришла команда Венесуэлы, преодолев трассу за 2 часа 12 минут 4 секунды.

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