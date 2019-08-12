Последствия хлопка газа в жилом доме в Москве попали на видео
Пожарные производят тушение последствий хлопка, дворники убирают выбитые из квартиры окна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует первые кадры с места хлопка газа на Нагорной улице в Москве. Инцидент случился на втором этаже пятиэтажного жилого дома.
При хлопке произошло обрушение перекрытий дома. На кадрах с места происшествия видна работа экстренных служб: пожарные производят тушение последствий хлопка, дворники убирают выбитые из квартиры окна. Также картину произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, хлопок газа раздался днем в понедельник, 12 августа. Информация о пострадавших и причины случившегося уточняются.