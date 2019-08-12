Российские ракетоносцы совершили полет над нейтральными водами трех морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более девяти часов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», - говорится в сообщении.

В нем также подчеркнуто, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. А именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США.

Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Т-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.