Арсенал под Ачинском расформируют до 2020 года

Арсенал в Ачинском районе Красноярского края, где произошел пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года, сообщил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

«В соответствии с принятыми решениями полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года», - сказал Лапин.

Ранее Лапин сообщил, что ситуация на военном складе под Ачинском после серии взрывов стабилизируется. За прошедшую ночь и в течение дня не зафиксировано ни одного хлопка, отметил командующий ЦВО.

В тушении пожара были задействованы самолеты Ил-76, с помощью которых сбросили сотни тонн воды для проливки территории склада.

Для ликвидации возгорания в Ачинский район Красноярского края военно-транспортной авиацией Минобороны России были переброшены два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14».

Девятого августа в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил своему заместителю, генералу армии Дмитрию Булгакову, в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района.