Полиция проверяет инцидент с грубым крещением ребенка в Ленинградской области

Священника Покровского храма в Гатчинском районе Ленинградской области, который грубо провел обряд крещения, отстранили от службы. Во время таинства игумен Фотий во всех смыслах не церемонился с ребенком: несколько раз с силой он окунал малыша в воду. Не смутили священника ни плач мальчика, ни попытки матери забрать его. Видео с грубым крещением ребенка было распространено в Сети и получило широкий общественный резонанс.

После инцидента женщина обратилась в полицию: на теле малыша были зафиксированы ушибы и ссадины. По данному факту проводится проверка.

В Гатчинской епархии уже принесли извинения семье за поведение священнослужителя.