Хлопок газа произошел в жилом доме в Москве
По предварительным данным, один человек пострадал в результате произошедшего.
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
В Москве на Нагорной улице раздался хлопок газа. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома.
Произошедшее спровоцировало обрушение перекрытий дома. Под ними в настоящий момент могут оставаться пострадавшие жильцы.
По данным МЧС, хлопок раздался на втором этаже пятиэтажного дома. В результате произошло обрушение стены и остекления. Информация о пострадавших и общая картина случившегося уточняются.