Память моряков подлодки «Курск» почтили в Санкт-Петербурге

В России вспоминают моряков, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» ровно 19 лет назад. Трагедия унесла жизни всех 118 членов экипажа.

Днем состоялась панихида в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех моряков-подводников.

На Серафимовском кладбище похоронены 32 члена экипажа и его командир, Герой России, капитан 1-го ранга Геннадий Лячин. В настоящее время в Санкт-Петербурге проживают более 50 семей погибших.

Ранее в филиале ВУНЦ ВМФ прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников.

Отдать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования Балтийского флота, командование и курсанты филиала, ветераны ВМФ, а также друзья и близкие подводников.