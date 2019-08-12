Память моряков подлодки «Курск» почтили в Санкт-Петербурге
В России вспоминают моряков, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» ровно 19 лет назад. Трагедия унесла жизни всех 118 членов экипажа.
Днем состоялась панихида в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех моряков-подводников.
На Серафимовском кладбище похоронены 32 члена экипажа и его командир, Герой России, капитан 1-го ранга Геннадий Лячин. В настоящее время в Санкт-Петербурге проживают более 50 семей погибших.
Ранее в филиале ВУНЦ ВМФ прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников.
Отдать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования Балтийского флота, командование и курсанты филиала, ветераны ВМФ, а также друзья и близкие подводников.