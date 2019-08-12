«Пурга» из белых мотыльков накрыла Благовещенск: видео

Тысячи мотыльков наводнили улицы Благовещенска. Насекомые летят к фонарям, как только наступает темнота, и начинают кружить вокруг них.

Полчища мотыльков в прямом смысле не дают горожанам спокойно пройтись по улицам. Особенно активны они в брачный период, который и выпал на долю благовещенцев.

На видео, опубликованном на YouTube, мотыльки вьются кругами в свете фонарей и выглядят как снежная пурга. За кадром слышны шокированные возгласы очевидцев.

В описании к ролику говорится, что мотыльки являются поденками - древнейшими насекомыми, появившимися еще в каменном веке. В мире известно около 2000 видов поденок, в России - около 250.