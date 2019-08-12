«Что-то подписала»: как обычный дворник из Воскресенска задолжала банку 2 млрд рублей

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова задолжала банку почти два миллиарда рублей. Женщина работает дворником, в одиночку воспитывает ребенка и проживает в квартире, давно нуждающейся в ремонте. Светлана призналась журналистам «Звезды», что никогда не могла себе представить, что с ней приключится такая история.

Несколько лет назад женщина пыталась устроиться курьером. После собеседования ее попросили подписать некие документы. Тогда еще Светлана не знала, что обычная подпись сделает ее учредителем и директором компании, взявшей в банке 32 миллиона долларов. Вскоре фирма обанкротилась, а в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать долг с женщины. Теперь Светлана обязана выплатить 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора..

«Тот человек, который меня подставил... Я просто не думала, что так может произойти. Из-за того, что я съездила в Москву и подписала что-то», - рассказывает Светлана.

По словам женщины, из-за долга она лишилась работы дворника. Светлана воспитывает в одиночку сына, поэтому финансовой помощи ей ждать не от кого.

Ситуацию с дворником из Воскресенска взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Она подчеркнула, что, несмотря на всю сложность ситуации, женщине постараются помочь.