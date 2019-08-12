Точка трагедии: первое видео с места смертельного ДТП на Рижском шоссе

На 159-м километре Рижского шоссе около 19.15 11 августа произошло столкновение легкового и грузового автомобиля, а также микроавтобуса. На данный момент известно о пяти погибших, из которых двое детей.

Девять пострадавших пассажиров микроавтобуса доставлены в больницы, среди них также есть дети. В минздраве Подмосковья состояние взрослых пациентов оценивают, как удовлетворительное, пострадавших детей – средней тяжести.

Причины аварии пока неизвестны. На месте трагедии работают сотрудники ДПС, ГИБДД и следственно-оперативная группа. Прокуратура Московской области взяла под свой контроль проверку по факту смертельного ДТП в Шаховском районе.