Глава Туркмении заказал кабриолет Aurus с индивидуальным цветом салона

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заказал кабриолет Aurus Senat для проведения парадов в своей стране. Сделал он это после осмотра российского представительского автомобиля на выставке «Туркмен Сархрасы - 2019».

Вместе с Бердымухамедовым Senat осмотрели также российский премьер-министр Дмитрий Медведев и главы делегаций прикаспийских стран после окончания пленарного заседания Каспийского экономического форума. Именно на кабриолете, представленном на выставке, министр обороны России Сергей Шойгу командовал парадом на Красной площади 9 мая 2019 года.

Бердымухамедов поинтересовался у Медведева, смогут ли в России изготовить такой автомобиль к 2021 году, к 30-летию независимости Туркмении, для участия в параде. Получив утвердительный ответ, он сел в кабриолет и оценил качество материалов отделки. После этого глава Туркмении попросил у создателей Aurus использовать нештатные цвета салона и также получил утвердительный ответ.

Напомним, ранее Медведев и Бердымухамедов осмотрели белый лимузин Aurus, который привезли для демонстрации на Первом Каспийском экономическом форуме. После знакомства с новинкой глава Туркмении сообщил российскому премьеру, что хочет приобрести всю линейку автомобилей Aurus. В ответ российский премьер сказал, что «заявка принята».