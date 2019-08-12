Площадь пожара в Красноярске возросла до 2,5 тысяч кв. м

Площадь пожара на территории Енисейского рынка в Красноярске составила 2,5 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание произошло в четырехэтажном здании, расположенном по адресу: улица Шахтеров, 49ж. Черный дым поднимается вверх на несколько метров: его видно даже с окраин города.

Тушение пожара осложняют сильный ветер и плотная застройка рынка.С огнем борются восемь единиц техники и 27 человек личного состава.

Пострадавших в результате происшествия пока нет. Все обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.