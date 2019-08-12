Су-34 наносит бомбовый удар: кадры с конкурса «Авиадартс-2019»

В Рязани начался заключительный этап международного конкурса «Авиадартс-2019». В состязаниях участвуют команды Белоруссии, Казахстана, Китая и России.

Первостепенная задача пилотов - набрать максимальное количество баллов, точно попав в мишень.

Экипажи военно-транспортной авиации также наглядно продемонстрировали мастерство десантирования тяжелых грузов.

Итоги конкурса станут известные после его завершения, 17 августа.

В конкурсе использована следующая техника: истребители Су-27, Су-30 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ми-8.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.