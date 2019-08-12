Ученые нашли следы массовой бойни на горе Сион

Исследователи из Университета Северной Каролины в США обнаружили свидетельства вавилонского завоевания Иерусалима в 587-586 годах до нашей эры. Ими стали наконечники стрел и следы пепла от жженой древесины, найденные на горе Сион.

Также ученые обнаружили части различных изделий того времени, ламп и даже ювелирных украшений, в том числе золотых. Находки стали одними из крупнейших в регионе и одними из самых значимых в еврейской истории.

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Отдельно пепел не является убедительным доказательством давней совершенной атаки, однако вкупе с остальными найденными артефактами он складывается в целостную картину. По словам ученых, все найденные вещи свидетельствуют о разрушении, так как никто в здравом уме не станет просто так выкидывать ювелирные украшения. Слова исследователей передает портал Phys Org.

Между тем ранее археологи обнаружили в Израиле Геф - один из пяти царских городов, упоминаемых в Библии, возраст которого составляет порядка трех тысяч лет. Геф считается домом Голиафа и его братьев, а также туда из Азота был перенесен Ковчег Завета.