Российский экипаж пришел вторым в финальной эстафете конкурса «Безопасная среда»

В Китае на полигоне Корла завершилась финальная эстафета конкурса «Безопасная среда». В этом испытании сразились команды России, Армении, Китая, Вьетнама и Египта.

Соревнования проходили в пустыне Такла-Макан. Из машин химразведки китайского образца экипажи выжимали все возможное. На штурмовой полосе Россия, выступая в паре с Египтом, вырывалась вперед. Но внезапно у команды отказала китайская техника. После замены автомобиля экипаж снова вернулся на трассу. И россиянам удалось догнать, а затем и обойти египтян. Команда РФ финишировала первой. Следом на трассу вышли Армения и Вьетнам. Однако побороть суровые условия пустыни им не удалось. А вот китайцы, хозяева места проведения соревнований, чувствовали себя в песках прекрасно. В итоге звание лучших военных-химиков - у сборной КНР. Российская команда - на втором месте.

Впереди - этап огневой подготовки. Он проводится на войсковом стрельбище. Победители и призеры конкурса будут определены решением судейской комиссии по полученному командой наибольшему количеству баллов за все этапы.