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В Грузии оценили потери от снижения турпотока из России

Егор Левин
15:48 12.08.2019
В стране пытаются найти выход, рассматривая варианты господдержки для предпринимателей, работающих в сфере туризма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

В Грузии оценили финансовый ущерб от потери российских туристов. Сумма, которую недополучил туристический сектор страны, равняется 60 миллионам долларов.

По данным премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, в июле турпоток в страну снизился практически на 15%. В настоящее время там пытаются найти выход из положения, рассматривая варианты господдержки для предпринимателей, работающих в сфере туризма.

Напомним, из-за недопонимания во время проведения Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси в городе разразились беспорядки, впоследствии ставшие массовыми и вылившиеся в штурм местного парламента. Позже Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию, дав поручение правительству РФ обеспечить скорейшее возвращение временно находящихся на территории Грузии граждан РФ, а также их багажа.

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