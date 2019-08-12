В Грузии оценили потери от снижения турпотока из России

В Грузии оценили финансовый ущерб от потери российских туристов. Сумма, которую недополучил туристический сектор страны, равняется 60 миллионам долларов.

По данным премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, в июле турпоток в страну снизился практически на 15%. В настоящее время там пытаются найти выход из положения, рассматривая варианты господдержки для предпринимателей, работающих в сфере туризма.

Напомним, из-за недопонимания во время проведения Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси в городе разразились беспорядки, впоследствии ставшие массовыми и вылившиеся в штурм местного парламента. Позже Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию, дав поручение правительству РФ обеспечить скорейшее возвращение временно находящихся на территории Грузии граждан РФ, а также их багажа.