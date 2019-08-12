В Красноярске полыхает крупный склад

В Красноярске горят склады Енисейского рынка. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Загоревшееся многоэтажное здание располагается по адресу: улица Шахтеров, 49. Густой черный дым поднимается на несколько десятков метров, его видно даже на окраинах города.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте происшествия работают пожарные службы: всего восемь единиц техники и 27 человек личного состава.

Причина ЧП уточняется. Информации о пострадавших или жертвах пожара пока нет.