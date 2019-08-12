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Опубликованы кадры последствий минометного обстрела ДНР со стороны ВСУ

Егор Левин
14:57 12.08.2019
Постройки сильно пострадали в результате атаки: кровли домов обрушились, кирпичная кладка получила пробоины.
Опубликованы кадры последствий минометного обстрела ДНР со стороны ВСУ
© Фото: ТРК "Звезда"

В понедельник, 12 июля, украинские военнослужащие произвели минометный обстрел населенного пункта Октябрь на юге Донецкой народной республики. «Звезда» публикует фото последствий атаки.

© ТРК "Звезда"

В общей сложности ВСУ выпустили по населенному пункту восемь снарядов калибра 82 миллиметра. На кадрах из населенного пункта Октябрь видно, что жилые постройки сильно пострадали. Кровли домов обрушились, кирпичная кладка получила пробоины.

© ТРК "Звезда"

На отдельных кадрах видны уничтоженные стены, от которых осталась только каменная крошка, и выбитые из оконных проемов стекла.

© ТРК "Звезда"

В ДНР призвали международных наблюдателей повлиять на украинскую сторону с целью недопущения дальнейшего обострения обстановки на линии соприкосновения, отметив, что действия ВСУ очень хорошо иллюстрируют, что достижение мира в Донбассе - не в числе их приоритетов.

© ТРК "Звезда"

Напомним, с 21 июля на территории Донбасса действует перемирие, помимо всего прочего, запрещающее не только ведение боевых действий, но и размещение вооружений на территориях населенных пунктов или вблизи них.

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