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Туристов массово эвакуируют с популярных курортов на Канарах и в Греции

Вера Чернышева
14:44 12.08.2019
Пожары охватили значительные площади на Канарах и в Греции.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК "Звезда"

Сильные пожары полыхают в окрестностях Афин в Греции и на острове Гран-Канария Канарского архипелага. Из опасной зоны эвакуируют тысячи человек, среди которых есть и туристы.

На Гран-Канарии огнем охвачено около тысячи гектаров леса, пожар тушат более 200 человек и пять вертолетов. Предварительной причиной распространения огня называют сварочные работы, которые производил один из жителей острова. В данный момент мужчина задержан.

Экстренную эвакуацию проводят и в окрестностях Афин - лесной пожар разгорелся всего в десяти километрах от столицы Греции. К месту происшествия направили более 100 пожарных машин, из-за ветра и засухи в регионе объявлен высший, красный уровень пожарной опасности.

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