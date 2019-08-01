Вторжение усатых: ученые предупредили о нашествии в Россию чужеродных насекомых

В России увеличивается число жуков-вредителей, которые вторглись из других стран. Насекомые не только вытесняют местные виды, но также нарушают экологический баланс: в дальнейшем это может привести к катастрофе.

В частности, в Краснодарском крае «вторженцы» уже приступили к уничтожению посадки сои. На территории Дальнего Востока и в южных областях Сибири от этих насекомых пострадали десятки тысяч гектаров леса.

Как уточняет сайт газеты «Известия», короеды вторглись в Россию из Китая. Агрессивные насекомые наносят непоправимый вред сельскому хозяйству, а также подрывают продовольственную безопасность страны.

Эксперты убеждены, что «вторженцы» могут быть опасны для здоровья человека: например, они могут стать причиной сильной аллергий. Личинки некоторых видов, к тому же, ядовиты.