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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать дыню

Роман Захаров
21:40 01.08.2019
С августа в России начинается сезон бахчевой культуры.
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать дыню
© Фото: flickr

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать хорошую спелую дыню. По словам сотрудников ведомства, для выбора этой ягоды чаще всего подходят те же критерии, что и для арбузов, но есть и различия.

При выборе дыни рекомендуется, чтобы противоположная от хвостика сторона была немного мягкой, а твердость, напротив, является признаком незрелости. Также при щелчке по корке ягоды звук должен быть глухим.

Как сказано на сайте Роспотребнадзора, от дыни должен исходить приятный аромат. Если же он отсутствует, то от покупки стоит воздержаться.

Напомним, с августа в России начинается сезон бахчевой культуры.

Ранее сообщалось, что Роскачество составило рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза.

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