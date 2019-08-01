Сотрудники МЧС спасли потерявшихся в Белом море туристов: видео

Спасатели с помощью вертолета обнаружили туристов, пропавших во время байдарочного похода в Белом море. Группа пережидала непогоду на острове Кондостров.

Никому из путешественников медицинская помощь не потребовалась. В настоящий момент туристы доставлены в Сумский Посад, где они оставили свои автомобили перед тем, как отправиться в поход.

МЧС РФ опубликовало кадры спасательной операции в Белом море.

Туристы вышли в море еще 24 июля. Почти сразу они перестали выходить на связь. Перед походом они не зарегистрировались в МЧС, поэтому точных данных о их маршруте не было. В четверг, 1 августа, к поискам группы был подключен спасательный вертолет Ми-8.