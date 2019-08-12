Поисковая система Google работает со сбоями
Жалобы поступают от жителей ряда стран: России, США, Нидерландов и Латинской Америки.
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Американский поисковик Google работает со сбоями: неполадки были зафиксированы с воскресенья, 11 августа,
Жалобы поступают от жителей ряда стран: России, США, Нидерландов и Латинской Америки.
«В работе Google наблюдаются проблемы с 17.30 (воскресенья) по времени EDT (00.30 понедельника мск)», - сообщает сайт Downdetector.
Вместе с тем отмечается, что 82% пользователей столкнулись с проблемами при поиске информации, а еще 17% - при авторизации.