В Германии перед судом предстанет бывший надзиратель концлагеря

В немецком Гамбурге перед судом предстанет бывший солдат войск CC (организация запрещена в РФ). Мужчину, которому исполнилось 92 года, обвиняют в причастности к гибели более пяти тысяч человек.

Судебный процесс начнется 17 октября, на эту дату назначено первое слушание. Следствие располагает данными, что обвиняемый, имя которого не раскрывается, во время Второй мировой войны служил охранником концлагеря на территории оккупированной Польши. Предполагается, что он следил за заключенными, а также участвовал в подавлении их восстания.

По словам врачей, в силу преклонного возраста мужчина сможет присутствовать на заседаниях не более двух часов в день. Ранее в Мюнстере в Германии начался суд над 95-летним бывшим надзирателем концлагеря Штуттгоф на территории Польши. Свою вину в нескольких сотнях убийств обвиняемый не признает.