В небе над Украиной заметили «второе солнце»
Оптическая иллюзия вызвана особым преломлением солнечного света.
© Фото: Наталка Діденко, facebook
Редкое природное явление паргелий заметили в небе над Полтавской областью на Украине. Из-за оптического эффекта создалась иллюзия нахождения на небе сразу двух солнц.
Фотографии паргелия, который является одним из видов солнечного гало, разместила на своей странице в Facebook синоптик из Киева Наталья Диденко.
«Невероятная красота. Впечатления - от восторга до немного какого-то страха», - рассказала она.
Паргелий возникает из-за преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда. В результате на небе появляется светлое пятно на уровне Солнца.
Ранее подобное явление могли наблюдать жители Москвы. На фоне сильных морозов над столицей появились сразу три «солнца».