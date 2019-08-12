В ЦВО сообщили о стабилизации ситуации на военном складе под Ачинском

Ситуация на военном складе под Ачинском после серии взрывов стабилизируется, за прошедшую ночь и в течение дня не зафиксировано ни одного хлопка, сообщил командующий ЦВО Александр Лапин.

«В настоящее время осуществляется пролив всей технической территории военного склада. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Ситуация стабилизируется. Руковожу всеми необходимыми работами лично. За сегодняшнюю ночь ни одного хлопка не было», - сказал Лапин.

Возгорание на складе боеприпасов произошло на территории Центра МТО ЦВО в Ачинском районе в Красноярском крае 5 августа. После этого последовала серия взрывов. В связи с этим было принято решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Для тушения пожара были задействованы самолеты Ил-76, с помощью которых было сброшено сотни тонн воды для проливки территории склада.

Для ликвидации возгорания в Ачинский район Красноярского края военно-транспортной авиацией Минобороны России были переброшены два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14».

Девятого августа в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района.

12 августа Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа, где проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК.