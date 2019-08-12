Порошенко закидали яйцами после допроса в Киеве

Неизвестные попытались забросать яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) в Киеве. Атака началась, когда политик выходил из здания бюро.

Порошенко 12 августа провел три часа на допросе по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Первый». Когда экс-президент вышел на улицу, в него начали кидать яйцами.

От обстрела яйцами пострадали журналисты, полицейские и сторонники Порошенко, сообщает РИА Новости. Несмотря на это, экс-президент недолго пообщался с представителями прессы.

ГБР ведет расследование 11 уголовных дел против Порошенко. Так, недавно стало известно, чтобы бывшего главу Украины подозревают, среди прочего, в незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей.