Генсек ООН призвал РФ и США продлить действие договора СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить действие договора СНВ-3. Он аргументировал свою позицию тем, что обеспокоен растущим напряжением между ядерными державами.

Вместе с тем Гутерреш добавил, что сторонам следует избегать дестабилизирующего развития событий, а также «срочно договориться о новом едином пути к международному контролю над вооружениями».

«Я решительно призываю США и Россию продлить так называемый СНВ-3, чтобы обеспечить стабильность и время для переговоров о мерах для будущего контроля над вооружениями», - цитирует его РИА Новости.

Подписанный Россией и США в 2010 году договор СНВ-3, который закончит свое действие в 2021 году, является единственным документом, ограничивающим вооружения двух стран. В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что готова обсудить продление соглашения.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3 или выработку нового соглашения.