В аэропорту Гонконга отменили все рейсы из-за массовых протестов

В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы. Решение приняли после того, как в здание аэропорта проникли тысячи протестующих против действий властей Китая.

Все исходящие вылеты из одного из самых загруженных аэропортов мира отменены до конца дня 12 августа. Среди входящих рейсов до посадки допустят только те лайнеры, которые находились в полете к моменту закрытия аэропорта.

Протесты в международном аэропорту Гонконга продолжаются четвертый день. В понедельник демонстранты также выражают солидарность женщине, которая оказалась травмирована во время столкновения с полицией в минувшие выходные и может лишиться глаза, сообщает South China Morning Post.

Массовые протесты проходят в Гонконге уже несколько недель. Изначально вышедшие на улицы люди выражали недовольство в связи с новым законом об экстрадиции на материковый Китай, а затем это переросло в акции с требованием сохранения автономии Гонконга и демократических реформ. Ранее протестующие устроили транспортный хаос, частично перекрыв часть дорог и нарушив работу метро.