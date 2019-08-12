«Конца света не будет»: ученый оценил опасность движущегося к Земле гигантского астероида

Гигантский астероид, который приблизится к Земле 28 августа, не представляет опасности для нашей планеты. Об этом в беседе со «Звездой» заявил профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский.

«Формулировка "приблизится к Земле" звучит странно. Потому, что астероид пролетит на расстоянии в миллион километров - это в 2,5 раза дальше, чем до Луны. По данным сайта NASA, сейчас под контролем находятся порядка 20 тысяч астероидов, которые считаются потенциально опасными для Земли. Потенциально опасный значит то, что он где-то заходит за орбиту Земли. Возникает вопрос, на каком расстоянии. Поэтому ситуация в один миллион километров, она нам ничем не угрожает. Вероятность столкновения с Землей отсутствует... Никакого конца света не будет. Это очередная пугалка», - считает ученый.

Ранее специалисты NASA сообщили, что в конце текущего месяца к Земле приблизится астероид, который входит в список «потенциально опасных». Диаметр небесного тела составляет почти 160 метров, что примерно на 20 метров больше самой известной и крупнейшей египетской пирамиды, известной как Великая пирамида Гизы, или пирамида Хеопса. По данным ученых, астероид, получивший название 2019 OU1, пройдет от Земли на расстоянии примерно в один миллион километров.