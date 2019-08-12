На железнодорожном участке Крымского моста включили свет

На Крымском мосту протестировали систему освещения железной дороги. Почти 150 светильников заработали на километровом участке недалеко от таманского берега. Они разместились на стойках с шагом от 13 до 16 метров.

Специалисты проверили степень освещенности путей в темное время суток на соответствие проектным расчетам. Как рассказал ведущий инженер технического надзора компании «СГМ-Мост» Олег Севера, монтаж системы освещения на Крымском мосту продолжается.

«Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно», - отметил Севера.

По его словам, интенсивность света должна быть достаточной для хорошей видимости, но при этом она не должна превышать порог яркости, чтобы не ослеплять машинистов поездов.

Осветительная система двухпутной дороги будет состоять почти из 2,5 тысячи светильников. В них установят порядка 60 тысяч энергосберегающих светодиоидов. Светильники будут автоматически включаться при понижении интенсивности солнечного света до 20 люксов и выключаться на рассвете. В случае необходимости систему можно будет настроить дистанционно - из Центра управления производством Крымского моста.

На данный момент работа по монтажу стоек освещения со светильниками выполнена почти на 60%. Светильники подобраны с учетом климатических особенностей региона: влагостойкость и антикоррозийная защита корпуса позволят им работать в условиях штормов и туманов.

Параллельно специалисты монтируют архитектурную подсветку фарватерного участка.

Впереди еще большой комплекс работ по устройству верхнего строения пути, установке шумозащитных экранов, локальных очистных сооружений. Затем начнется обустройство путей железнодорожной автоматикой - устройствами сигнализации, централизации и блокировки.

Также продолжается строительство зданий для службы эксплуатации. По плану железнодорожная часть Крымского моста заработает в конце текущего года.