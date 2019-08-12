Мощные и опасные: в США составили собственный рейтинг российских военных самолетов

Американское издание National Interest назвало пять самых «опасных и мощных» российских военных самолетов.

В рейтинг попал многоцелевой истребитель Су-27, который, по мнению авторов материала, стал ответом СССР на американские F-15 и F-16, а также широко экспортируемый МиГ-29, до сих пор находящийся на вооружении некоторых государств.

Издание отмечает отличное вооружение Су-27, которое включает несколько ракет класса «воздух-воздух».

В топ также вошли истребители Су-35 и Су-57. Первый самолет, пишут авторы, отличается скоростью в 2390 километров в час и радиусом поражения в 1,6 тысячи километров и более. При этом он относится к самолетам поколения 4++, и в его конструкции используются радиопоглощающие материалы (ОЗУ), что придает Су-35 скрытность.

Истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 превзошел остальные самолеты по ряду параметров. Издание отмечает его новейшее вооружение и то, что маневренность Су-57 лучше, чем у F-35.

Также в список опасных военных российских самолетов попал Ту-160. Авторы отмечают очень высокую для бомбардировщика максимальную скорость (2220 километров в час) и дальность его полета в 7,3 тысячи километров. Кроме того, в материале указывается на способность Ту-160 нести как ядерные, так и обычные боеголовки.