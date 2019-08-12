Дожди и заморозки: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

В ближайшую неделю в некоторые регионы России придут заморозки. Такой неутешительный прогноз сделали в Гидрометцентре.

В то же время, по сообщениям синоптиков, холодная погода установится не везде. Например, жители Московского региона смогут насладиться солнцем. В понедельник, 12 августа, воздух в столице прогреется до 22 градусов, 13 августа - до 23-25 градусов. 14 августа столбики термометров поднимутся до 26 градусов, 15 августа - до 19-24 градусов. Начиная с пятницы и в выходные температура в дневное время установится на отметке 23-25 градусов выше нуля. В ночное время на протяжении всей недели температура не будет опускаться ниже 15-17 градусов.

А вот жителей Архангельской области и восточных районов Карелии ждут заморозки. По информации Гидрометцентра, воздух в этих регионах днем будет прогреваться до 15-17 градусов, однако ночью температура опустится до 2 градусов мороза.

В Приморском крае будут идти сильные дожди. Ночью и днем 12 августа в западных, центральных и северо-восточных районах региона может выпасть от 15 до 50 миллиметров осадков.

В Челябинской области погода не будет выходить за пределы нормы для этого времени года: 23-25 градусов тепла в дневное время. Тепло будет и в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и на Южном Урале.