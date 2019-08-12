Ан-26 Минобороны вылетел для мониторинга лесных пожаров в Сибири

Военно-транспортный самолет Ан-26 Министерства обороны РФ вылетел для мониторинга ситуации с лесными пожарами в Сибири. Он пролетит над территорией Красноярского края и Иркутской области.

Утром 12 августа Ан-26 отправился из аэропорта Красноярска. На борту находятся представители военного ведомства, сотрудники МЧС России и Авиалесоохраны.

Самолет двинется по маршруту Красноярск - село Богучаны (Красноярский край) - Братск (Иркутская область). В Братске он совершит дозаправку, затем полетит в сторону города Усть-Кут в Иркутской области и в итоге вернется в Красноярск, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Лесные пожары полыхают в Сибири на площади около двух миллионов гектаров. В их ликвидации задействованы более четырех тысяч человек, около 500 единиц техники и свыше 50 воздушных судов. Благодаря этому зону задымления населенных пунктов с конца июля удалось сократить в 4,5 раза. Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых видно, как вертолеты Ми-8 тушат тайгу.