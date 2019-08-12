Сын Делона рассказал о его самочувствии после инсульта

Знаменитый французский актер Ален Делон после пережитого инсульта постепенно идет на поправку. Артист был экстренно госпитализирован в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен после того, как у него участились головные боли. Как стало известно, 83-летний кумир женщин перенес инсульт еще 14 июня.

После обследования, актера прооперировали, в результате чего он три недели находился в палате интенсивной терапии. Состояние актера оценивалось как стабильное.

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Сын Делона Ален-Фабьен рассказал на своей странице в Instagram о состоянии отца. Молодой человек написал, что актер с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. Он также поблагодарил поклонников за слова поддержки и пожелания здоровья. Ален-Фабьен заверил, что все послания он передает отцу, и они «греют его сердце».