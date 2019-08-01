В ЕК призвали Россию и Украину заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на десять лет с начала 2020 года. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Также известно, что предложение будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК предложила провести осенью.

«Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условия транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года, - цитирует сообщение ТАСС.

Официально дата проведения переговоров пока не была утверждена.

Тридцать первого декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». К этому моменту ожидается запуск «Северного проекта - 2»: первый газ по нему поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 милиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет тянуться от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток - 2» пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Он протянется через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Общая стоимость «Северного потока - 2» составляет 9,5 миллиарда евро. Каждый из пяти европейских партнеров проекта финансирует 10%.