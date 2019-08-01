ВСУ нанесли удар с беспилотников по позициям ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли позиции народной милиции ДНР, тем самым нарушив действующие договоренности о прекращении огня. Атака была совершена с помощью беспилотников.

По данным силовиков самопровозглашенной республики, 1 августа в 14:05 в районе населенного пункта Октябрь с БПЛА была сброшена граната, от взрыва которой пострадали трое военнослужащих ДНР.

«В настоящее время раненные эвакуированы в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние стабильное», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте народной милиции Донецкой народной республики.

Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат ВСУ был уничтожен, однако украинские силовики предприняли еще одну попытку удара с воздуха. Второй БПЛА был сбит на подлете к позициям ополченцев.