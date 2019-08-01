МЧС: самолет-амфибия Бе-200 приступит к тушению пожаров в Якутии 2 августа
Накануне воздушное судно совершило 15 вылетов со сбросом воды.
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости
В пятницу, 2 августа, самолет-амфибия Бе-200 вновь приступит к тушению природных пожаров на территории Якутии. В настоящий момент воздушное судно находится на ремонте.
«Тридцатого июля самолет совершил 15 вылетов со сбросом воды. Вчера и сегодня (31 июля и 1 августа - прим. ред.) был на ремонте. Завтра снова приступит к работе по тушению пожаров», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.
Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
Точная сумма ущерба, нанесенного стихией, к настоящему моменту неизвестна.