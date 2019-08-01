МЧС: самолет-амфибия Бе-200 приступит к тушению пожаров в Якутии 2 августа

Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

«Тридцатого июля самолет совершил 15 вылетов со сбросом воды. Вчера и сегодня (31 июля и 1 августа - прим. ред.) был на ремонте. Завтра снова приступит к работе по тушению пожаров», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.

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