В прокуратуре взяли на контроль проверку по смертельному ДТП на Рижском шоссе
Прокуратура Московской области взяла на контроль проверку по смертельному ДТП, случившемуся на Рижском шоссе в Шаховском районе Подмосковья.
Ранее стало известно, что дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, легкового и грузового автомобилей произошло 11 августа в 19.15. Все пассажиры легкового автомобиля погибли. На данный момент известно о 5 погибших и 9 пострадавших.
В минздраве Московской области сообщили, что пятеро взрослых из микроавтобуса находятся в удовлетворительном состоянии, двое детей – в состоянии средней тяжести.
«Прокуратура Московской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП в Шаховском районе Подмосковья», - сообщает РИА Новости.
На данный момент ведется проверка, собирается информация, опрашиваются свидетели. Причина смертельного ДТП пока не установлена.