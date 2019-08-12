В прокуратуре взяли на контроль проверку по смертельному ДТП на Рижском шоссе

Прокуратура Московской области взяла на контроль проверку по смертельному ДТП, случившемуся на Рижском шоссе в Шаховском районе Подмосковья.

Ранее стало известно, что дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, легкового и грузового автомобилей произошло 11 августа в 19.15. Все пассажиры легкового автомобиля погибли. На данный момент известно о 5 погибших и 9 пострадавших.

В минздраве Московской области сообщили, что пятеро взрослых из микроавтобуса находятся в удовлетворительном состоянии, двое детей – в состоянии средней тяжести.

«Прокуратура Московской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП в Шаховском районе Подмосковья», - сообщает РИА Новости.

На данный момент ведется проверка, собирается информация, опрашиваются свидетели. Причина смертельного ДТП пока не установлена.