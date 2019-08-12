ЛНР: голодающие бойцы ВСУ забирают продукты у мирных жителей

Бойцы ВСУ грабят мирных жителей из-за отсутствия продовольственного обеспечения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, речь идет о бойцах 46-й бригады ВСУ.

«Военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания, грабя местное население. Жители населенного пункта Счастье сообщили нам уже о четырех таких случаях за прошедшую неделю», - сказал Филипоненко.

По его словам, бойцы прибыли на замену 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, однако так и не были поставлены на продовольственное обеспечение, уточняет «Луганский информационный центр».

В июне прошлого года министерство обороны Украины признало нехватку боеприпасов у ВСУ: украинские военнослужащие испытывают голод относительно снарядов крупных калибров.