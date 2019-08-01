СМИ: глава офиса Зеленского подал в отставку

Андрей Богдан, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, подал в отставку. О том, что политик написал заявление об увольнении с занимаемой должности, стало известно со слов источника в администрации украинского лидера.

Вместе с тем известно, что документ был подан Зеленскому в четверг, 1 августа.

В настоящее время о причинах отставки информации нет, уточняет «Интерфакс».

Ранее Богдан направил в кабинет министров просьбу уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). В документе в качестве аргумента приводится статья 118 Конституции Украины.