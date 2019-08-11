Среагировали моментально: как устраняли последствия пожара на складе в Ачинске

Все дома, которые пострадали от пожара на военном складе в Красноярском крае, должны быть восстановлены за две недели. Такое поручение министр обороны России Сергей Шойгу дал своему заместителю Дмитрию Булгакову.

Саперы очищают окрестности сгоревшего арсенала от снарядов. Причиной происшествия заместитель министра обороны назвал человеческий фактор. В настоящее время идет расследование ЧП.

Больше всего пострадали дома в селе Каменка, так как оно ближе всего к военному складу. Огонь охватил склады с боеприпасами и уничтожил несколько домов в ближайших населенных пунктах. Взрывными волнами выбиты сотни окон и дверей.

Министерство обороны среагировало моментально. В аэропорт Красноярска спустя несколько часов прибыли транспортные Ил-76 и Ан-124-«Руслан» с военными саперами и техникой на борту.

В разы усложнилась задача перед экипажами, вылетающими на тушение, потому что это не просто горящая тайга, а склад, откуда в любой момент и в любом направлении мог взлететь снаряд. Но самолеты один за другим заходили на сброс воды.

Только благодаря крайне рискованной оперативной работе удалось взять ситуацию под контроль и избежать развития бедствия до грандиозных масштабов. На месте побывала комиссия оборонного ведомства во главе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым. В селе Каменка, серьезно пострадавшем от ЧП, замминистра встретился с местными жителями. Всем пострадавшим оказали всю необходимую помощь, инфраструктура села в ближайшее время будет полностью восстановлена.

В пострадавшие районы доставлены все необходимые стройматериалы, военные специалисты, спасатели и сами жители вместе ремонтируют пострадавшие дома. Первоочередная задача – к 25 августа восстановить социальные объекты. В Каменской средней школе незадолго до ЧП закончился ремонт.