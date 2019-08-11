Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Среагировали моментально: как устраняли последствия пожара на складе в Ачинске

Константин Исаев
09:55 11.08.2019
В пострадавшие районы доставлены стройматериалы, военные специалисты, спасатели и жители Красноярского края вместе ремонтируют пострадавшие дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Все дома, которые пострадали от пожара на военном складе в Красноярском крае, должны быть восстановлены за две недели. Такое поручение министр обороны России Сергей Шойгу дал своему заместителю Дмитрию Булгакову. 

Саперы очищают окрестности сгоревшего арсенала от снарядов. Причиной происшествия заместитель министра обороны назвал человеческий фактор. В настоящее время идет расследование ЧП.

Больше всего пострадали дома в селе Каменка, так как оно ближе всего к военному складу. Огонь охватил склады с боеприпасами и уничтожил несколько домов в ближайших населенных пунктах. Взрывными волнами выбиты сотни окон и дверей.

Министерство обороны среагировало моментально. В аэропорт Красноярска спустя несколько часов прибыли транспортные Ил-76 и Ан-124-«Руслан» с военными саперами и техникой на борту.

В разы усложнилась задача перед экипажами, вылетающими на тушение, потому что это не просто горящая тайга, а склад, откуда в любой момент и в любом направлении мог взлететь снаряд. Но самолеты один за другим заходили на сброс воды.

Только благодаря крайне рискованной оперативной работе удалось взять ситуацию под контроль и избежать развития бедствия до грандиозных масштабов. На месте побывала комиссия оборонного ведомства во главе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым. В селе Каменка, серьезно пострадавшем от ЧП, замминистра встретился с местными жителями. Всем пострадавшим оказали всю необходимую помощь, инфраструктура села в ближайшее время будет полностью восстановлена.

В пострадавшие районы доставлены все необходимые стройматериалы, военные специалисты, спасатели и сами жители вместе ремонтируют пострадавшие дома. Первоочередная задача – к 25 августа восстановить социальные объекты. В Каменской средней школе незадолго до ЧП закончился ремонт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата11.08.2019, 09:50
Конкурс войсковых разведчиков на АрМИ впервые прошел в Индии
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата09.08.2019, 11:11
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на конкурсе «Авиадартс»
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:19 В стране и мире
Видео
Водитель Tesla назвал причину крупной аварии на МКАД
10:59 В стране и мире
В Балашихе обрушилась часть платформы на станции «Черная»
10:54 В стране и мире
Видео
Виртуозное выступление на грани возможного: яркие кадры шоу «Авиамикс» под Рязанью
10:46 Армия
Видео
В двух шагах от финиша: первые итоги впечатляющего «Танкового биатлона»
10:20 В стране и мире
Видео
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
NASA показало кадры бури на Юпитере
Видео
«Все, кто был в контакте с Вербер - в группе риска»: врач о болезни фэшн-директора ЦУМа
Видео
Сенсация АрМИ-2019: на шоу «Авиадартс» комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике
«Предает себя и не в первый раз»: что происходит с актером Анатолием Пашининым
Видео
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки
Видео
Проезд поезда по Крымскому мосту: кадры очевидцев
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.