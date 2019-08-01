Ученые рассказали, как обнаружить предраковое заболевание

Благодаря специальному тесту женщины могут определить, грозит ли «предраковое заболевание шейки матки» более серьезными проблемами со здоровьем. К такому выводу пришли исследователи из Лондонского университета королевы Марии.

Специалисты пояснили, что многие женщины после диагноза «дисплазия шейки матки» оказываются перед выбором: наблюдаться ли у врача дальше, или же решиться на хирургическое вмешательство.

При этом ученые убеждены: умеренная дисплазия шейки матки может разрешиться сама собой. Однако не исключено, что заболевание перерастет в рак.

«Поэтому зачастую женщинам рекомендуют незамедлительное хирургическое вмешательство. Но этот радикальный метод опасен проблемами с беременностью в будущем», - цитирует заявление исследователей MedicalXpress.

Таким образом, уточняют ученые, определиться, грозит ли дисплазия шейки матки более серьезным заболеванием поможет тест на метилирование ДНК S5. В ближайшее время тест будет проходить дополнительные исследования в разных странах.

Предположительно, он станет доступен в Азии уже в 2020 году.