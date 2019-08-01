Опубликованы фотографии новых станций метро в Санкт-Петербурге
«Метрострой» опубликовал снимки станций «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы».
© Фото: Пресс-служба ОАО Метрострой
Компания «Метрострой» обнародовала снимки со строящихся станций Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена.
На снимках видно, что на станции «Проспект Славы» ведется остекление павильонов над лестничными спусками, в наклонном ходе идет навешивание зонтов, а в подземном вестибюле конструкции световых карнизов готовят к монтажу цветного стекла.
Станцию «Дунайская» подготавливают к благоустройству прилегающей территории, а на «Шушарах» производят монтаж лифтов и вымащивают площадку перед входом в подземку.
Как ожидается, станции будут открыты через месяц.
Фотографии были размещены на странице «Метрострой. История петербургского метро» в соцсети «ВКонтакте».