Опубликованы фотографии новых станций метро в Санкт-Петербурге

Компания «Метрострой» обнародовала снимки со строящихся станций Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена.

На снимках видно, что на станции «Проспект Славы» ведется остекление павильонов над лестничными спусками, в наклонном ходе идет навешивание зонтов, а в подземном вестибюле конструкции световых карнизов готовят к монтажу цветного стекла.

Станцию «Дунайская» подготавливают к благоустройству прилегающей территории, а на «Шушарах» производят монтаж лифтов и вымащивают площадку перед входом в подземку.

Как ожидается, станции будут открыты через месяц.

Фотографии были размещены на странице «Метрострой. История петербургского метро» в соцсети «ВКонтакте».

© Пресс-служба ОАО Метрострой