«Показатель бессилия»: МИД РФ о санкциях США против «Северного потока - 2»

Американский законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» является новым витком русофобии. С таким сообщением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, газопровод строится вопреки угрозам, а инициаторы ограничительных мер выставляют себя на посмешище, поскольку публично не позволяют другим странам принимать участие в проекте.

«Это показатель собственного бессилия», - заявила она.

Вместе с тем, Захарова добавила, что Вашингтон на протяжении многих лет вводит различные антироссийские санкции. Однако эти меры ни к чему не привели.

«Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает», - цитирует ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что конгресс США планирует наложить не менее пяти видов санкций в адрес тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой трубопровода «Северный поток - 2» по дну Балтийского моря.