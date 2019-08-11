Пылевая буря накрыла побережье Азовского моря
Песчаная буря обрушилась на Запорожье и близлежащие населенные пункты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Огромное облако пыли накрыло побережье Азовского моря в Запорожье. За несколько секунд небо окрасилось в цвет песка, а его граница с морем визуально практически стерлась.
Удар стихии сопровождался сильным штормовым ветром и всерьез напугал отдыхающих. Люди в панике бежали кто куда, а утихла буря лишь через несколько часов.
«Это действительно было страшно. Особенно, когда на тебя надвигается такое непонятное, опасное и неприятное явление, которое сопровождается шквальным ветром», - пишут в соцсетях очевидцы.
Впоследствии ураган направился в Акимовский район, где огромные массы песка и грунта поднимались на несколько метров.