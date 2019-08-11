Байкер выжил после падения с мотоцикла на скорости 340 км/ч

В США байкеру удалось выжить после падения с модифицированного мотоцикла Harley-Davidson на скорости 340 километров в час.

Инцидент произошел в городе Сиэтл, где проходили соревнования NHRA Northwest Nationals. Спортсмен стартовал удачно, но в середине заезда он потерял управление, задел отбойник и вылетел с сидения своего транспортного средства.

По инерции мужчина пролетел еще около сотни метров. Несмотря на множество сильных ударов, он смог сам подняться на ноги, а чуть позже продолжить заезд. Врачи не нашли у счастливчика переломов и диагностировали только несколько ушибов и ссадин.